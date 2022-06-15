Атакували за допомогою кількох гелікоптерів. Втрати росіян ще уточнюють.

Важливо Росіяни випустили по Миколаївщині 4 крилаті ракети: застосували авіацію з Криму

Окупанти обстрілюють Миколаївщину

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Вони гатили по населених пунктах Березнегуватської, Шевченківської та Галицинівської громади.

Із застосуванням стратегічної авіації з Криму вночі завдали ракетного удару 4 крилатими ракетами по Прибужанівській громаді Вознесенського району. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань з'ясовують.

За попередню добу, 12 червня, внаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщини зазнали поранення понад 20 людей. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що ворог обстрілює регіон з сусідньої Херсонщини, тож відреагувати на вогонь буває складно.

Терор росіян на Херсонщині

У тимчасово окупованій Херсонській області все більше людей відмовляються співпрацювати із окупантами та місцевими колаборантами. Росіяни ж далі намагаються захопити державні установи. Напередодні загарбники увірвалися до головного корпусу Херсонського державного університету, захопили ректора і вивезли його. При цьому чоловік має інвалідність і потребує постійної медичної допомоги, але окупантів навіть це не зупинило.

Обстріли Криворіжжя

Росіяни не мають успіхів в просуванні на Півдні. Вони системно відступають на оборонні позиції під нашими контрнаступальними діями. Відтак окупанти втрачають живу силу, запаси та техніку, обстрілюють населені пункти з мирними жителями з артилерійсько-мінометного озброєння, застосовують системи залпового вогню.

Протягом ночі завдали 2 удари з РСЗВ "Смерч" по Апостоловому на Криворіжжі. Вони атакували в цивільну лікарню. На жаль, загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень.

Зверніть увагу! Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі залишається без змін. Таким чином є загроза ракетних ударів по всій території України. Там є 2 ракетних кораблі та 1 підводний човен, на яких перебувають 20 крилатих ракет.

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