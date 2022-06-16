Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации в городе. Он предположил, когда можно ожидать увольнения, сообщает 24 канал.

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Сегодня благодаря ВСУ на оккупированных территориях чувствуется только одно – то, что все ждут наступления наших героических воинов. Все четко понимают, что Херсон и Мелитополь и другие временно оккупированные города будут освобождаться почти одновременно.

– объяснил городской голова.

По его словам, в этом контексте у жителей Мелитополя и других временно оккупированных территорий появилось вдохновение. Его причина в том, что несколько дней назад наши ВСУ отчитались, что они подошли на 10-километровое расстояние до города Херсона.

Федоров объяснил, что все ждут защитников. Снова поднимается протестное движение, снова сопротивление. Это кафиры видят каждый день и чувствуют себя совсем некомфортно на нашей земле.

Что происходит в Мелитополе

Город находится во временной оккупации россиян. Но им там очень несладко, ведь организовалось упорное партизанское движение. Наши партизаны ликвидируют не просто русских солдат, но и командиров. Также расклеивают открытки для кафиров с угрозами. В то же время россияне решили устроить представителям иностранной прессы некий "тур" временно оккупированными территориями. Наняли актеров из Азии и накормили их черешней во временно оккупированном Мелитополе. Вроде бы делают там "что-то хорошее".

Также были сведения по разведке, что Россия собирается провести так называемый "референдум" по присоединению оккупированного Юга Украины. Столицей якобы хотят сделать именно Мелитополь. При этом ФСБшники, росгвардейцы и военнослужащие контролируют города, проводят у них "зачистку" и пытаются набрать коллаборантов как в "милицию", так и в "местные администрации".

Пытается враг оставить людей на временно оккупированных территориях и без связи. Россияне боятся, что люди будут читать украинские новости и знать правду. В Мелитополе, в частности, исчезла украинская связь и интернет. В то же время российские кафиры пытаются подключить своих операторов, чтобы лишить людей возможности получать правдивую информацию.

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