Про це він сказав у коментарі BFMTV після прибуття потяга до Києва.

Увага Макрон, Шольц і Драгі вже прибули до України

Ми зустрінемося з президентом Володимиром Зеленським, щоб вирушити на місце бойових дій, де скоювалися вбивства, і проведемо заплановані зустрічі,

– зазначив Макрон.

Та додав, що поїздкою в Ірпінь хоче висловити "своє захоплення та повагу до українського народу".

До 12 години дня стало відомо, що дипломати прибули в Ірпінь.

Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі в оточенні кількох команд охоронців, військових та журналістів пройшли вулицями міста, де 75% будівель було пошкоджено в результаті вторгнення російських військ.

Ключові теми, які обговорять лідери в Україні

Згодом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив мету приїзду європейських дипломатів. За його словами основними питаннями зустрічі стануть: продовольча безпека, зброя та підтримка України.

Він наголосив, що в ОП очікують підтримку заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Також з делегацією приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Вона зауважила, що "ця поїздка дуже важлива для України, Європи та глобальної стабільності".

Цікаво, що до трьох європейських лідерів приєднався також й президент Румунії Клаус Йоганніс.

Хронологія візиту лідерів

Зранку 16 червня з'явилися перші фото подорожі лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва спеціальним потягом Укрзалізниці.

Візит лідерів кілька разів спростовували. Однак, вечері 15 червня західні ЗМІ повідомили, що Макрон, Шольц і Драгі все ж планують разом їхати до Києва у четвер, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

Макрон, Шольц і Драгі в потязі Укрзалізниці: дивіться відео