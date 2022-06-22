Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що у невеличкому селищі Високопілля, раніше мешкало близько 5 тисяч людей, а зараз навряд і тисяча залишилась.

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У Високопіллі окупанти ледь не щодня розстрілюють місцевих жителів. Мешканці Високопілля пішки втікали у Дніпропетровську область, це величезна трагедія – це справжня Буча,

– розповідає Молчанов.

Також, треба згадати про Херсон, де окупанти тримають людей "на ямах", для того, аби вони не могли віддавати ЗСУ дані про місця дислокації російських загарбників, зазнає громадський активіст.

З одного боку, херсонці бачать всі ці жахливі речі, які можуть трапитись і з ними, розповідає Володимир Молчанов. Проте з іншого боку – у них просто немає коштів, аби вивезти себе та родину, каже він.

Контрнаступальні дії ЗСУ на Херсонщині тривають

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк пояснила, що ворог артилерією та ракетами обстрілює території, які щойно звільнили ЗСУ або ті, які не були під окупацією. Так загарбники намагаються психологічно тиснути на українців.

Саме тому зараз не оголошують, які населені пункти вже вдалось звільнити нашим військовим. Водночас підкреслила, що ЗСУ просуваються, і люди на звільнених територіях щиро вдячні нашим військовим.

Наталія Гуменюк також додала, що поки триває військова операція, вона закликає абсолютно всіх зберігати спокій та чекати на офіційні повідомлення, оскільки лише військові знають, де вони, куди просуваються та які успіхи мають.

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