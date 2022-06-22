У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області почастішали випадки звернення до місцевих лікарів з боку російських військових. Окупанти вимагають довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я.

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Лікарям погрожують

Для лікарів виникає подвійна загроза. Якщо вони відмовляться виписати довідку, загарбники погрожують розправою. У разі видачі фіктивного документу, неприємності обіцяє окупаційна комендатура. Через це деякі лікарі змушені звільнятись. Вони виїжджають на підконтрольну уряду України територію.

У розвідці також повідомили, що студенти Таврійського агротехнологічного університету імені Моторного у Мелітополі ігнорують запрошення на навчання від окупантів. Близько 95% слухачів заявили, що продовжуватимуть навчання лише, якщо заклад буде підпорядкований Міністерству освіти України. ️

Окупанти масово спалюють своїх військових

ЗСУ завдали ударів по окупантах в районі Нової Каховки у Херсонській області. Після цього загарбники вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка. Там підготували котлован з автомобільними шинами, куди вантажили трупи та спалювали. Місцеві жителі скаржаться на трупний запах.

Зверніть увагу! 16 червня українська авіація тричі вдарила гелікоптерами й літаками по скупченню ворога в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонської області. Тоді ліквідували 72 російських окупанти. Знищили багато техніки, 2 склади з боєприпасами та 1 склад із запасами пального.

На Херсонщину звозять вчителів з Сибіру

Джерела 24 каналу у розвідці повідомили, що росіяни намагаються схиляти до співпраці вчителів та викладачів на Херсонщині, а також проводити батьківські збори. Це спілкування завжди відбувається фактично під дулами автоматів, проте освітяни на колабораціонізм не йдуть.

Тому росіяни вирішили привезти на Херсонщину студентів-педагогів з Новосибірська. Їм пропонують виплати 7 тисяч рублів на добу, оплату проїзду та проживання.

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