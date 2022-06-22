Окупанти повним ходом намагаються організувати освітній процес на майбутній навчальний рік. Про це 24 каналу повідомили джерела в розвідці.

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Освіта під дулом автоматів

Росіяни намагаються схиляти до співпраці вчителів та викладачів, а також проводити батьківські збори. Таке спілкування завжди відбувається фактично під дулами автоматів, але місцеві педагоги здебільшого не погоджуються працювати з окупантами.

Росіяни вже підрахували, скільки вчителів нікуди не виїхали, та готові продовжувати працювати у навчальних закладах. Зрозуміли, що існує критична нестача педагогів у школах.

Тому росіяни вирішили привезти на Херсонщину студентів-педагогів з Новосибірська. Їм пропонують виплату 7 тисяч рублів на добу, оплату проїзду та проживання. Хочуть, аби ті викладали в херсонських школах.

Зверніть увагу! Окупанти вдаються й до інших "заміщень" вчителів на Херсонщині. Призначають будь-кого. Наприклад, новим директором Херсонського обласного музично-драматичного театру став працівник установи Валерій Шелудько, який раніше був охоронцем.

ЗСУ просуваються на Херсонщині

ЗСУ наступають у Херсонській області, вони просуваються до обласного центру з кількох сторін. Окупанти будують у промислових районах оборонні укріплення. Вони готуються до вуличних боїв, бо розуміють, що наступ української армії їм не зупинити.

На Херсонщині активізувався партизанський рух. Нещодавно партизани підірвали автівку начальника виправної колонії №90 Соболєва, який перейшов на бік окупантів під час повномасштабного вторгнення. Згодом підірвали машину гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова. За попередньою інформацією, сам колаборант не постраждав.

Заступник Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань зазначив, що головне завдання ЗСУ та партизанів – витіснити окупантів з Херсона фактично без бою, аби зменшити кількість руйнувань та обстрілів у самому місті.

В місті активісти залишають написи "Херсон – це Україна", нагадуючи місцевим, що невдовзі окупантів виженуть.

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