Окупанти повним ходом намагаються організувати освітній процес на майбутній навчальний рік. Про це 24 каналу повідомили джерела в розвідці.
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Освіта під дулом автоматів
Росіяни намагаються схиляти до співпраці вчителів та викладачів, а також проводити батьківські збори. Таке спілкування завжди відбувається фактично під дулами автоматів, але місцеві педагоги здебільшого не погоджуються працювати з окупантами.
Росіяни вже підрахували, скільки вчителів нікуди не виїхали, та готові продовжувати працювати у навчальних закладах. Зрозуміли, що існує критична нестача педагогів у школах.
Тому росіяни вирішили привезти на Херсонщину студентів-педагогів з Новосибірська. Їм пропонують виплату 7 тисяч рублів на добу, оплату проїзду та проживання. Хочуть, аби ті викладали в херсонських школах.
ЗСУ просуваються на Херсонщині
- ЗСУ наступають у Херсонській області, вони просуваються до обласного центру з кількох сторін. Окупанти будують у промислових районах оборонні укріплення. Вони готуються до вуличних боїв, бо розуміють, що наступ української армії їм не зупинити.
- На Херсонщині активізувався партизанський рух. Нещодавно партизани підірвали автівку начальника виправної колонії №90 Соболєва, який перейшов на бік окупантів під час повномасштабного вторгнення. Згодом підірвали машину гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова. За попередньою інформацією, сам колаборант не постраждав.
- Заступник Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань зазначив, що головне завдання ЗСУ та партизанів – витіснити окупантів з Херсона фактично без бою, аби зменшити кількість руйнувань та обстрілів у самому місті.
- В місті активісти залишають написи "Херсон – це Україна", нагадуючи місцевим, що невдовзі окупантів виженуть.
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