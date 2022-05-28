В Україні не забули про херсонців

Територіальна оборона Збройних Сил України зафіксувала на вулицях Херсона патріотичні написи. Зокрема, на стінах будівель з'явилися написи "Херсон – Україна" та "Херсон, вір ЗСУ".

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Такими дописами місцевих жителів закликають не здаватися у боротьбі проти російської окупації. Більше того, херсонці повинні розуміти, що в Україні не забули про них та обов'язково звільнять територію Херсонщини від російських військ.



Напис "Херсон, вір ЗСУ" / Фото Територіальна оборона ЗСУ

Яка ситуація на окупованих територіях Херсонщини

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Росіяни вкрай побоюються контрнаступу ЗСУ, тому усіма способами намагаються втриматись на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Загарбники почали робити укріплення з краденого бетону.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти перемістили на Херсонщину велику кількість військової техніки. Загарбники перетягнули бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.

Попри російську окупацію місцеві жителі продовжують давати відсіч росіянам. Андрій Грушко з Херсонської області поцупив у російських загарбників "УРАЛ" і передав його ЗСУ.

Це важливо – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео