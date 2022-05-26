Про це у своєму телеграмі розповів журналіст Денис Казанський. Він також прикріпив відео, на якому й можна побачити безліч вантажівок, якими окупанти щось вивозять.

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Черга вантажівок з Херсонської області в Крим. Росія грабує захоплені території України, вивозячи цілі каравани аграрної продукції,

– написав він.

Окупанти вивозять до Криму награбоване в Україні: дивіться відео

І це, на жаль, не поодинокі випадки. Раніше росіяни спробували вивезти до Єгипту зерно, яке поцупили в Україні. Його, ясна річ, купувати відмовилися. Тож судно продовжило свій рух, прямуючи до Лівану та Сирії.

Вдалося нам відстежити один такий вантаж. Він курсував до порту Латакія у Сирії. Відомо, що туди балкер Росії "Матрос Позинич" вивіз 27 тисяч тонн зерна, вкраденого з України. У нашій державі вже закликали Туреччину відреагувати, а також заборонити через Босфор транспортувати награбоване в нашій державі зерно.

Крадуть чайники без підставок і заселяють покинуті будинки

Викраденням продовольства країна-агресорка не обмежується. Легенди про пральні машини та блендери поширюються з блискавичною швидкістю, але і це ще не все.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів про викрадення електрочайників. І тут би не було нічого дивного, якби окупанти не виносили з хат самі чайники, залишавши станції для їхнього живлення. Це вкотре доводить, що серед росіян достатньо тих, хто цивілізації на власні очі не бачив ніколи.

А ще країна-агресорка вкотре доводить, що нічим не відрізняється від СРСР. У помешкання, які звільнилися вони заселяють свої сім'ї. Це вже виявили на окупованих територіях Запорізької області. Таким чином російські загарбники намагаються показати, що планують тут засісти надовго.

Але і це ще не все. В Бердянську, наприклад, місцевий бізнес тих, хто не погодився співпрацювати, прибирають до рук так званої "адміністрації". Після цього колаборантам передають ресторани тих, хто виїхав з міста. Мовляв, це їм оплата за те, що сприяють "звільненню" територій.

До слова, правоохоронці не втомлюються нагадувати про те, що кожен колабораціоніст понесе покарання за свої дії. Тож уникнути правосуддя не вдасться нікому. І це важливий сигнал для тих, кому може спасти на думку допомагати російським загарбникам у війні проти України.

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