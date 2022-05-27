Ситуація на Півдні України
Так, до Херсонської області перетягнули бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню. Крім того, для логістичного забезпечення тих самих підрозділів, ворог переміщує й автомобілі.
Зверніть увагу Через окупантів почалося підтоплення Каховки, під загрозою – ще кілька населених пунктів
Однак є й хороші новини з Херсонщини. Там відмінно спрацювали Повітряні сили ЗСУ – український літак МіГ-29 збив ворожий винищувач Су-35.
Ворог активно діє на Південнобузькому напрямку. Там росіяни зосередилися на тому, щоб утримати зайняті раніше позиції, а також працюють над сковуванням дій українських військ та намагаються не допустити перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки.
Окупанти продовжують обстрілювати українські підрозділи та здійснили спробу штурму в районі Любомирівки. Однак вона не дала їм очікуваного результату.
В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку та здійснюють вогневу підтримку на приморському напрямку.
Актуальна ситуація на інших напрямках фронту
- Найнапруженішою залишається ситуація на Сході України. Ворог намагається повністю захопити Донецьку та Луганську області, а відтак – продовжує завдавати авіаударів, обстрілювати та штурмувати міста Донбасу.
- 27 травня окупанти били з артилерії по Святогірську, Богородичному та Вірнопіллі, а під авіаудари ворога потрапили Слов'янськ і Довгеньке.
- Загарбники також проводили штурм біля Щедрищевого, Борівського та Тошківки. Там і досі тривають бої.
- На Авдіївському напрямку росіяни завдали ударів з артилерії по цивільній інфраструктурі поблизу у районі Новобахмутівки, Кам'янки, Авдіївки, Пісків та Мар'їнки.
- На Харківщині окупанти намагаються відновити залізницю, аби покращити логістичне забезпечення своїх військ на тимчасово зайнятих територіях. Для цього вони залучають підрозділи 29-ї окремої залізничної бригади зі Смоленська, у розпорядженні якої є відповідна техніка та обладнання.