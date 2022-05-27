Наразі вже почалося підтоплення Каховки. Далі під водою можуть опинитися декілька населених пунктів.

До теми До 10 тисяч маріупольців можуть померти від інфекцій, – заступник мера міста

Невдовзі може затопити кілька населених пунктів поруч з Каховською ГЕС

Нестабільна робота Каховської гідроелектростанції може спровокувати справжнє стихійне лихо.

На Каховській ГЕС вже створено передумови для затоплення кількох населених пунктів. Адже підтоплення Каховки вже почалося. А нестабільна робота ГЕС може спровокувати стихійне лихо навколо Каховського водосховища, в якому міститься орієнтовно 18 кубічних кілометрів води,

– йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що 24 лютого російські окупанти захопили Каховську ГЕС та головну споруду Північно-Кримського каналу, шлюзи якої до 2014 року регулювали подачу дніпровської води до Криму.

Раніше оперативне командування "Південь" повідомляло, що на захопленій станції росіяни розгорнули пункт управління, який займається загальною координацією військ ворога на "Південному воєнному окрузі". При цьому загарбники взагалі не підтримують режим станції.

Наразі на ГЕС не працюють два гідроагрегати. Окупанти їх не ремонтують й не дають це зробити українській стороні, оскільки тепер ця електростанція стала для них військовим стратегічним об'єктом.

На ГЕС скидаються великі обсяги води: це може призвести до екологічної катастрофи

26 травня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що ситуація на гідроелектростанції може призвести до екологічної катастрофи.

Через те, що на ГЕС не працюють два гідроагрегати, наразі там скидаються великі обсяги води. Це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки, набережної та місцевого парку.

Тепер під загрозою перебувають навколишні села та окуповане місто Херсон.

Додамо, що окрім цього на Херсонщині поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків. У регіоні повністю відсутні медичні препарати. Окупанти не пропускають волонтерів з підконтрольної Уряду України території. Ба більше, росіяни грабують такі вантажі, а потім продають їхній вміст жителям тимчасово окупованих територій.

Майже всі аптеки в регіоні перестали працювати. Ті, які залишилися, підвищили ціни на медичні препарати у 3 – 5 разів.Також наразі на Херсонщині утворився дефіцит важливих препаратів, зокрема від серцево-судинних захворювань та жарознижувальних засобів.

До теми – наслідки окупації Каховської ГЕС: дивіться відео