Уже началось подтопление Каховки. Дальше под водой могут оказаться несколько населённых пунктов.

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Вскоре может затопить несколько населенных пунктов рядом с Каховской ГЭС

Нестабильная работа Каховской гидроэлектростанции может спровоцировать настоящее стихийное бедствие.

На Каховской ГЭС уже созданы предпосылки для затопления нескольких населенных пунктов. А ведь подтопление Каховки уже началось. А нестабильная работа ГЭС может спровоцировать стихийное бедствие вокруг Каховского водохранилища, в котором находится ориентировочно 18 кубических километров воды,

– говорится в сообщении.

Отметим, что 24 февраля российские оккупанты захватили Каховскую ГЭС и главное здание Северо-Крымского канала, шлюзы которого до 2014 года регулировали подачу днепровской воды в Крым.

Ранее оперативное командование "Юг" сообщало, что на захваченной станции россияне развернули пункт управления, занимающийся общей координацией войск врага на "Южном военном округе". При этом захватчики вообще не поддерживают режим станции.

В настоящее время на ГЭС не работают два гидроагрегата. Оккупанты их не ремонтируют и не дают это сделать украинской стороне, поскольку теперь эта электростанция стала для них военным стратегическим объектом.

На ГЭС сбрасываются большие объемы воды: это может привести к экологической катастрофе

26 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация на гидроэлектростанции может привести к экологической катастрофе.

Из-за того, что на ГЭС не работают два гидроагрегата, сейчас там сбрасываются большие объемы воды. Это уже привело к частичному затоплению Новой Каховки, набережной и местного парка.

Теперь под угрозой находятся окрестные села и оккупированный город Херсон.

Добавим, что кроме этого в Херсонской области усугубляется гуманитарный кризис из-за отсутствия лекарств. В регионе полностью отсутствуют медицинские препараты. Оккупанты не пропускают волонтеров с подконтрольной Правительству Украины территории. Более того, россияне грабят такие грузы, а затем продают их жителям временно оккупированных территорий.

Почти все аптеки в регионе перестали работать. Оставшиеся повысили цены на медицинские препараты в 3 – 5 раз. Также на Херсонщине образовался дефицит важных препаратов, в частности от сердечно-сосудистых заболеваний и жаропонижающих средств.

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