Також на цьому напрямку ворог поставив собі за мету – не допустити просування українських підрозділів у напрямку державного кордону. Він продовжує систематичні обстріли населених пунктів, руйнування цивільної інфраструктури та здійснює дистанційне мінування ймовірних маршрутів висування наших військ. Про це свідчить інформація Генеральгого штабу Збройних Сил України станом на 18:00.

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Окупанти намагаються відновити залізницю на Харківщині

При цьому противник хоче покращити логістичне забезпечення своїх військ. Так, ворог намагається відновити пошкоджену залізницю на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

За даними Генштабу ЗСУ, для відновлення залізниці на Харківщині, окупанти залучають підрозділи 29 окремої залізничної бригади зі Смоленська. Саме ця бригада оснащена спеціальною технікою та обладнанням для ремонту залізничної інфраструктури.

Росіяни відновлюють залізницю у Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські загарбники почали відновлювати залізницю у практично зруйнованому місті. Як стало відомо, вони планують збільшити об'єми краденого зерна та металу, які зберігаються у морському порту Маріуполя. Саме для вивезення краденого потрібна залізниця. За словами Андрющенка, мотивацією загарбників стали гроші, які можна виручити із продажу краденого на українських землях – це декілька десятків мільйонів доларів США. Нагадаємо, раніше виявилося, що у Слобожанському напрямку російські окупанти взялися відновлювати залізничну інфраструктуру в районі Куп'янська. Він пролягає до Харкова, Ізюма та Сватового. Це необхідно ворожим військам для оперативного перекидання вантажів. Для цього окупанти залучили підрозділи залізничних військ 38-ї окремої бригади Західного округу з Ярославля.

Росія хоче відновити залізничне сполучення Донбасу з Кримом

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов висловився щодо зміни тактики Росії. Загарбники почали використовувати так звані флангові охоплення, а раніше завдавали фактично лобові атаки та бої безпосередньо у містах. На жаль, зараз на Луганщині фіксують стрімке просування ворога. Для постачання боєзапасів окупанти активно використовують залізницю. На думку експерта, окупаційні сили у такий спосіб натякають, що не віддадуть захоплену територію Донбасу, а також сухопутний коридор до Криму. У Луганську перебуває представник тимчасово окупованого Криму, який розв'язує питання відновлення залізничного сполучення між окупованими територіями Донецької та Луганської областей та Кримом,

– наголосив військовий експерт.

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