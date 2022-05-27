Также на этом направлении враг поставил цель – не допустить продвижение украинских подразделений в направлении государственной границы. Он продолжает систематические обстрелы населенных пунктов, разрушение гражданской инфраструктуры и осуществляет дистанционное минирование возможных маршрутов выдвижения наших войск. Об этом свидетельствует информация Генеральгого штаба Вооруженных Сил Украины на 18:00.

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Оккупанты пытаются восстановить железную дорогу на Харьковщине

При этом противник хочет улучшить логистическое обеспечение своих войск. Да, враг пытается восстановить поврежденную железную дорогу на временно занятых территориях Харьковской области.

По данным Генштаба ВСУ, для восстановления железной дороги в Харьковской области, оккупанты привлекают подразделения 29 отдельной железнодорожной бригады из Смоленска. Эта бригада оснащена специальной техникой и оборудованием для ремонта железнодорожной инфраструктуры.

Россияне восстанавливают железную дорогу в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские захватчики начали восстанавливать железную дорогу в практически разрушенном городе. Как стало известно, они планируют увеличить объемы ворованного зерна и металла, хранящихся в морском порту Мариуполя. Именно для вывоза ворованного нужна железная дорога. По словам Андрющенко, мотивацией захватчиков стали деньги, которые можно выручить из продажи ворованного на украинских землях – это несколько десятков миллионов долларов США. Напомним , ранее оказалось, что в Слобожанском направлении российские кафиры взялись восстанавливать железнодорожную инфраструктуру в районе Купянска. Он пролегает в Харьков, Изюм и Сватово. Это необходимо вражеским войскам для оперативного опрокидывания грузов. Для этого кафиры привлекли подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной бригады Западного округа из Ярославля.

Россия хочет возобновить железнодорожное сообщение Донбасса с Крымом

Военный эксперт Дмитрий Снегирев высказался по поводу изменения тактики России. Захватчики начали использовать так называемые фланговые охваты, а ранее наносили фактически лобовые атаки и бои непосредственно в городах. К сожалению, сейчас в Луганской области фиксируют стремительное продвижение врага. Для поставки горюче-смазочных материалов и боезапасов оккупанты используют железную дорогу. По его мнению, это сигнал оккупационных сил, которые никогда не отдадут захваченную территорию Донбасса, а также сухопутный коридор в Крым. В Луганске находится представитель временно оккупированного Крыма, решающий вопрос восстановления железнодорожного сообщения между оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Крымом,

– подчеркнул военный эксперт.

Обратите внимание – кафиры в Мариуполе ввели новую пропускную систему: видео