Раніше російські окупанти завдавали фактично "лобові" атаки та боїв безпосередньо у містах. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
До теми Для вивозу краденого металу та зерна окупанти відновлюють залізницю у Маріуполі
На жаль, зараз у Луганській області фіксують стрімке просування ворога. Для постачання паливо-мастильних матеріалів та боєзапасів окупанти використовують залізницю.
Росія розглядає можливість відновлення прямого залізничного сполучення, для вирішення як військових, так і економічних питань,
– розповів Снєгирьов.
На його думку, це сигнал окупаційних російських сил, що вони ніколи не віддадуть захоплену територію Донецької та Луганської області, а також сухопутний коридор до Криму.
"У Луганську перебуває представник тимчасово окупованого Криму, який розв'язує питання відновлення залізничного сполучення між окупованими територіями Донецької та Луганської областей та Кримом", – наголосив військовий експерт.
Окупанти використовують порт у Маріуполі
Крім того, росіяни розмінували порт у Маріуполі. Його окупанти теж використовуватимуть як для військової, так і економічної логістики. Снєгирьов додав, що зараз росіяни використовують тактику більш скороченого логістичного постачання.
Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Слобожанському напрямку російські окупанти взялися відновлювати залізничну інфраструктуру в районі Куп'янська. Це необхідно ворожим військам для оперативного перекидання вантажів.
Дмитро Снєгирьов про нову тактику ворога: дивіться відео
Яка ситуація на Донбасі: останні новини в з фронту
- Президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення за 23 травня розповів, що росіяни кинули всі сили на Донбас. Наразі там спостерігається найвища активність за весь час.
- Загарбники хочуть взяти під свій контроль всю територію Донецької та Луганської областей. Тому вони випалюють все живе на своєму шляху.
- За словами президента, Донбас ще ніколи не бачив такої війни – росіяни руйнують абсолютно все.
- Лише за добу 23 травня російські окупанти обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, при цьому зруйнували й пошкодили 62 цивільні об'єкти.
- На Луганщину Росія стягнула 25 батальйонних тактичних груп. Орієнтовно в кожній до 500 людей. У загальному це близько 12,5 тисячі окупантів.
- Втім, Збройні Сили України впевнено та мужньо дають відсіч ворогу. За 23 травня українські захисники й захисниці зі складу угруповання ООС відбили на Сході 16 атак ворога.