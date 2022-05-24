Ранее российские кафиры наносили фактически "лобовые" атаки и боев непосредственно в городах. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Для вывоза краденого металла и зерна оккупанты восстанавливают железную дорогу в Мариуполе

К сожалению, сейчас в Луганской области фиксируют стремительное продвижение врага. Для поставки горюче-смазочных материалов и боезапасов оккупанты используют железную дорогу.

Россия рассматривает возможность восстановления прямого железнодорожного сообщения, для решения как военных, так и экономических вопросов,

– рассказал Снегирев.

По его мнению, это сигнал оккупационных российских сил, которые никогда не отдадут захваченную территорию Донецкой и Луганской области, а также сухопутный коридор в Крым.

"В Луганске находится представитель временно оккупированного Крыма, который решает вопрос обновления железнодорожного сообщения между оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Крымом", - подчеркнул военный эксперт.

Кафиры используют порт в Мариуполе

Кроме того, россияне разминировали порт в Мариуполе. Его кафиры тоже будут использовать как для военной, так и экономической логистики. Снегирев добавил, что сейчас россияне используют тактику более сокращенного логистического снабжения.

Напомним, что по данным Генштаба, на Слобожанском направлении российские кафиры взялись восстанавливать железнодорожную инфраструктуру в районе Купянска. Это необходимо вражеским войскам для оперативного опрокидывания грузов.

Дмитрий Снегирев о новой тактике врага: смотрите видео

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