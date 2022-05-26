Окупанти погрожують закриттям тим, хто не підпорядкується указу

Російські пропагандистські ЗМІ інформують, що відповідну вимогу перед продавцями поставила самопроголошена окупаційна влада у Херсонщині.

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Тамтешній гауляйтер Володимир Сальдо заявив, що підприємці на Херсонщині мають виставити цінники у гривнях та в рублях. Повідомляється, що це обов'язкова умова продовження ведення бізнесу.

Росія вводить бівалютну зону на Херсонщині

Наприкінці квітня російські військові захопили Херсонську міську раду та будівлю обласної адміністрації. Тоді вони представили так званих "керівників" Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця.

Тоді окупаційна влада заявила, що Херсонщина з 1 травня має "перейти у рублеву зону". Гауляйтери навіть сказали, що так званий "перехідний період займе до 4 місяців".

У відповідь українська омбудсменка Людмила Денісова наголосила, що перехід на рублі – це акт анексії з боку Росії.

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Російські пропагандисти повідомили, що з 23 травня окупаційна влада запровадила бівалютну зону на Херсонщині. Такий крок Росії порушив монетарний суверенітет України та положення Гаазької конвенції 1907 року.

Експерти заявляють, що рішення не принесе ніякої економічної користі Москві. Запровадження рубля на тимчасово окупованій території Херсонщині – винятково політичне рішення для підготовки до так званого "референдуму".

Важливо зазначити, що президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна вийде з мирних переговорів з Росією, якщо на Херсонщині відбудеться так званий "референдум".

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Окрім рубля, Росія нав'язує свої паспорти на Херсонщині

Як і під час анексії Криму та окупації Донбасу, російське політичне керівництво вирішило роздавати паспорти на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини.

25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на Херсонщині й Запоріжжі.

Цинічний крок Кремля засудили у МЗС України, заявивши, що паспортизація окупованих територій є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

У США та Європейському Союзі також засудили рішення Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів на Херсонщині й Запоріжжі.

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