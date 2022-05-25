Яких руйнувань росіяни завдали зеленій енергетиці Херсонщини

Станом на кінець травня більшість сонячних та вітрових електростанцій на Херсонщині пошкоджені внаслідок бойових дій. Або ж їх зупинили на невизначений термін.

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Сильно постраждало підприємство "Сивашенергопром", яке на березі Сиваша збудувало найбільшу в області вітрову електростанцію. Вона складалася з 63 гігантських вітряків сумарною потужністю 250 мегаватів.

Операційний директор підприємства Андрій Немчина розповів, що у перший же день активних бойових дій окупанти прямим влучанням снаряда розбили одну з турбін. Також пошкоджень зазнала трансформаторна підстанція, а охоронця госпіталізували з осколковим пораненням руки. Через це роботу ВЕТ довелося зупинити, а персонал – евакуювати. З того часу станція не працює.

Зауважимо, що цей проєкт був коштовним. У нього інвестував гроші Європейський банк реконструкції та розвитку, а також приватні іноземні інвестори.

Не працює зараз і ВЕС "Віндкрафт –Чаплинка", яка входить до складу вітропарку "Віндкрафт – Україна" на 140 мегаватів. У розбудову цього вітропарку інвестували близько 60 мільйонів євро.

ВЕТ розграбували мародери

За словами голови Присиваської територіальної громади Сергія Кліщевського, на "Сивашенергопром" навідалися мародери. Вони розграбували адміністративну будівлю.

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Окупанти побили сонячні панелі

Руйнувань зазнали й десятки сонячних електростанцій на Херсонщині. Окупанти побили панелі під час обстрілів або розікрали. Наразі масштаби збитків підрахувати неможливо. Це робитимуть вже після війни.

Чому на Херсонщині розвивали зелену енергетику

Регіон розглядали як ідеальний майданчик для використання джерел відновлювальної енергії. Все тому, що сонячних днів на Херсонщині упродовж року є досить багато. Швидкість вітру Присивашші сягає до 13,5 метрів на секунду. Тому крила вітряків практично не зупиняються.

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