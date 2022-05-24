Журналісти французького видання FRANCE 24 відвідали тимчасово окупований Херсон та поспілкувались з місцевими. В сюжет ЗМІ вставило інтерв'ю водійки тролейбуса, яка чітко та відверто сказала, що вона за вільну Україну та вільний Херсон.

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З початку березня Херсонська область знаходиться під ворожою окупацією. Російські військовослужбовці прийшли силою забирати в людей мирне життя та нав'язують свій "русскій мір". Херсонці з першого дня війни чітко показують свою позицію: виходять на мітинги, розвішують українську символіку та роблять багато іншого, щоб показати росіянам, що Херсон – це Україна.

Проте Путін має на Україну свої плани – він прагне винищити наш народ, культуру, мову та наших людей. Україна йому, як кістка в горлі.

Жінка, яка працює водійкою тролейбуса дала коротеньке інтерв'ю іноземному журналісту. Вона зазначила, що не боїться окупації, їй немає чим ризикувати.

Якщо захочуть вбити, то нехай вбивають. Я за Україну. Я живу в Україні. Я – українка. Я живу на своїй землі та хочу, щоб Херсон був вільний. Я хочу, щоб все було як раніше. До приходу росіян ми жили добре, нормально, спокійно,

– сказала українка в Херсоні.

Жінку зовсім не бентежив, той факт, що російські військові розгулюють поруч зі зброєю і готові в будь-який момент її вбити. Вона – це сильна українська жінка, хоробра та незламна.

Українська влада робить все, щоб чим скоріше звільнити всі окуповані росіянами території, щоб повернути всім, без виключення, українцям мирне небо над головою та спокійне життя без війни.

Яка ситуація у Херсонській області: останні новини

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів 24 каналу, що абсолютно нелогічні укази фейкової влади Херсонщини неминуче призведуть до нестачі їжі та речей першої необхідності на території тимчасово окупованому регіоні. Ба більше, росіяни придумали собі якийсь аномальний валютний курс: 1 гривня = 2 рублі.

Ситуація на Херсонщині залишається стабільно критичною. В багатьох населених пунктах регіону немає змоги ані доставити гуманітарну допомогу мешканцям, ані організувати зелений коридор для евакуації населення. Загарбники продовжують нищити українську символіку та вивішувати російський триколор і радянські символи.

Військовослужбовці армії агресора змусили неповнолітніх знищити меморіал Небесної Сотні в Херсоні. Окупанти погрожували хлопцям, що викрадуть їх, якщо ті не порвуть плакати з фотографіями українських героїв. Чого слід було очікувати, згодом росіяни використали відео, як підлітки нищать меморіал, для своєї пропаганди.

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