Журналисты французского издания FRANCE 24 посетили временно оккупированный Херсон и пообщались с местными. В сюжет СМИ вставило интервью водительнице троллейбуса, которая четко и откровенно сказала, что она за свободную Украину и свободный Херсон.

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С начала марта Херсонская область находится под враждебной оккупацией. Российские военнослужащие пришли силой забирать у людей мирную жизнь и навязывают свой "русский мир". Херсонцы с первого дня войны четко показывают свою позицию: выходят на митинги, развешивают украинскую символику и делают многое другое, чтобы показать россиянам, что Херсон – это Украина.

Однако у Путина на Украине свои планы – он стремится уничтожить наш народ, культуру, язык и наших людей. Украина ему как кость в горле.

Женщина, работающая водительницей троллейбуса, дала коротенькое интервью иностранному журналисту. Она отметила, что не боится оккупации, ей нечем рисковать.

Если захотят убить, пусть убивают. Я за Украину. Я живу в Украине. Я – украинка. Я живу на своей земле и хочу, чтобы Херсон был свободен. Я хочу, чтобы все было как раньше. До прихода россиян мы жили хорошо, нормально, спокойно,

– сказала украинка в Херсоне.

Женщину совсем не смущал, тот факт, что российские военные разгуливают рядом с оружием и готовы в любой момент его убить. Она – это сильная украинская женщина, храбрая и несгибаемая.

Украинские власти делают все, чтобы как можно скорее освободить все оккупированные россиянами территории, чтобы вернуть всем, без исключения, украинцам мирное небо над головой и спокойную жизнь без войны.

Какая ситуация в Херсонской области: последние новости

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал 24 каналу, что абсолютно нелогичные указы фейковой власти Херсона неизбежно приведут к недостатку пищи и вещей первой необходимости на территории временно оккупированного региона. Более того, россияне придумали себе некий аномальный валютный курс: 1 гривна = 2 рубля.

Ситуация в Херсонской области остается стабильно критической . Во многих населенных пунктах региона нет возможности доставить гуманитарную помощь жителям, ни организовать зеленый коридор для эвакуации населения. Захватчики продолжают уничтожать украинскую символику и вывешивать русский триколор и советские символы.

Военнослужащие армии агрессора вынудили несовершеннолетних уничтожить мемориал Небесной Сотни в Херсоне. Оккупанты угрожали ребятам, что похитит их, если те не порвут плакаты с фотографиями украинских героев. Чего следовало ожидать, впоследствии россияне использовали видео, как подростки уничтожают мемориал для своей пропаганды.

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