Згодом російські загарбники використали відео, як підлітки нищать меморіал, для своєї пропаганди. Один з хлопців, який постраждав від дій окупантів, Владислав Бала розповів про всю ситуацію під час експертної зустрічі "Херсонщина в умовах окупації. Врядування, пропаганда, репресії", який організував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з партнерами.

Важливо На Херсонщині стабільно критична ситуація, окупанти нищать все українське

Судячи з усього, Владові вдалося виїхати з Херсону, тому зараз він спокійно може розповісти про цей інцидент.

Хлопці просто проходили повз меморіал

Підлітки поверталися додому, як побачили, що двоє чоловіків в чорному одязі зривають плакати героїв Небесної Сотні. Один з друзів вирішив зняти все на відео: хотів розповсюдити його у проукраїнських телеграм-каналах.

Під час таємної зйомки до хлопців під’їхав чорний бус, звідки вийшли озброєні чоловіки. Вони вишикували хлопців до стінки, перевіряли телефони, ставили питання щодо війни. Кількох хлопців били по ногах і почали погрожувати.

Нам дали вибір. Пам’ятаю дослівно. Один каже: "Або ми вас пакуємо зараз і вивозимо так, що вас не знайдуть. Або ви йдете і помагаєте зривати плакати. Все було в грубій формі. Вони наставили на нас зброю", – розповів Влад.

Хлопці розуміли, що ситуація в них аж надто складна, тому погодилися зірвати. Хоч, звісно, не хотіли цього робити. Один з окупантів почав знімати все на відео і розповідати, що "Херсон – це давно Росія", що хлопці роблять все з власної волі та іншу пропагандистську маячню. Загарбники також змусили одного з підлітків зрізати прапор Євросоюзу, проговорюючи "правильні" фрази.

Зрештою хлопців таки відпустили додому. Однак телефони повернули не всім. В одного хлопця забрали, бо побачили там проукраїнські телеграм-канали.

Влад переконаний, що це точно непоодинокий випадок, коли окупанти ось так все перекручують.

Хочу донести цю інформацію не лише до херсонців, але й до всіх українців. Не хочеться, щоб люди думали, що в Херсоні багато зрадників. Люблю своє місто. Люблю свою країну. Дуже хочу додому, – підкреслив хлопець.

Розповідь підлітка Влада, який постраждав від дій окупантів: дивіться відео