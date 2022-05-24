Як повідомили в ОК "Південь", у Миколаївській та Херсонській областях ворог облаштовує оборонні рубежі і не намагається просуватись.
До теми Росіяни будуть дуже швидко втікати з Херсона, – радник глави МВС про деокупацію
Військова база рашистів на Херсонщині
Російські окупанти продовжують адміністративно-поліцейський терор на тимчасово окупованих територіях. Колаборанти, що співпрацюють з окупаційною самопроголошеною владою, почали боятись покарання за зраду України.
Колаборанти від самопроголошеної влади, побоюючись за свою зрадницьку долю, закликають "могутнього брата" розташувати на Херсонщині військову базу рашистів,
– повідомили в ОК "Південь".
Як зазначили в командування, на Миколаївщині та Херсонщині загарбники відкривають артилерійсько-мінометний вогонь. Ним рашисти накривають українські позиції і мирні населені пункти.
За інформацією Оперативного командування "Південь", від низки сіл, які поки перебувають не під контролем України, залишились лише руїни.
Яка ситуація у Чорному морі
У командуванні "Південь" прозвітували також про ситуацію у Чорному морі, станом на 24 травня. Там зазначили, що у корабельному угрупованні змін не відбулось.
Під загрозою ракетних ударів з моря Україну тримає 2 ракетних кораблі, підтверджено присутність і десантних суден,
– підкреслили в ОК "Південь".
Втім, там додали, що ситуація на Одещині під контролем сил оборони України.
Оперативне командування "Південь" прозвітувало про ситуацію на фронті: дивіться відео
Яка ситуація на Херсонщині: важливі новини
- Місто Херсон наразі перебуває під російською окупацією. Російські окупанти там знищують українську символіку. Замість цього вони встановлюють радянські символи.
- Крім того, у самому місті та області часто лунають вибухи.
- Водночас окупанти посилюють інформаційні атаки, аби херсонці зневірились в українській владі.
- Наприклад, як розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, росіяни навмисне затримують виплату грошей вчителям, лікарям та соціальним робітникам.
- Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська прагнуть вийти на адміністративні кордони Херсонської області, тож бої на цьому напрямку можуть ще тривати.
- Втім, Окупанти готуються до контрнаступу Збройних Сил України, зокрема і на Херсонщині. Російські загарбники намагаються укріплюватися. Окрім цього, вони активно заміновують мости.