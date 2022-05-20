Про це 24 каналу повідомив радник голови Херсонської обласної військової арміністрації Сергій Хлань. Він також додав, що йдеться про затримки у виплаті коштів вчителям, лікарям та соціальних коштів.
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https://24tv.ua/areshtovuyut-navit-za-slovo-orki-de-okupanti-utrimuyut-hersontsiv_n1980353
https://24tv.ua/areshtovuyut-navit-za-slovo-orki-de-okupanti-utrimuyut-hersontsiv_n1980353
https://24tv.ua/areshtovuyut-navit-za-slovo-orki-de-okupanti-utrimuyut-hersontsiv_n1980353
Ми тримаємо під контролем ті громади, які залишились із законними очільниками, є певні затримки, але кошти все ж надходять. Окупанти намагаються маніпулювати цими затримками на свідомості громадян, мовляв – чекайте кошти від Росії, адже Україна "вас бросила",
– зазначає Сергій Хлань.
"Вчора нам вдалось розблокувати соціальні виплати по всіх групах і від цього дуже приємно на душі. Адже ми чуємо від людей по всій області, що кошти справді надходять і це не може не тішити", – зазначає радник голови Херсонської ОВА.
Також він повідомляє, що другий фронт, який собі обрали окупанти – демонстрації пропагандистських відео, де вони показують "фільтрацію" і таким чином теж намагаються залякати херсонців.
Ситуація на Херсонщині – важливе
- Російські окупанти 11 травня увірвались до Херсонського СІЗО. Вони закидали відеокамери світло-шумовими гранатами, а також відкрили вогонь з автоматів. Один з ув'язнених почав висловлювати окупантам обурення. Російські нелюди через це його одразу вбили.
- Відомо, що росіяни призначили "керувати" установою колаборанта Євгенія Соболева. Зазначається, що він погодився очолити пенітенціарну систему на Херсонщині.
- Справжнього керівника СІЗО окупанти вивезли в невідомому напрямку. Водночас працівники відмовились співпрацювати з окупаційною російською владою та звільнились.
- Російський снайпер вбив волонтера Антона Кушніра. У цей момент чоловік вивозив на авто людей з окупованої Херсонської області до Миколаєва. Про це повідомив депутат Херсонської міської ради Іван Бебко. Він зазначив, що ворожий снайпер вбив волонтера, коли той вивозив з окупації на авто 2 жінок та дітей.
- По всьому Херсоні з'явились листівки, у яких пропонують нагороду за голову зрадника України Кирила Стремоусова. Зазначається, що розвісило їх місцеве підпілля. На листівках йдеться, що за голову колаборанта Кирила Стремоусова обіцяють 500 тисяч гривень.
- На Херсонщині російські окупанти намагалися видати свій обстріл Чорнобаївки за дії Збройних Сил України. Втім, у них нічого не вийшло, бо місцеві не повірили у таку провокацію.
Окупанти перенесли "плани окупації" Херсону – дивіться відео