Об этом 24 канала сообщил советник главы Херсонской областной военной арминистрации Сергей Хлань. Он также добавил, что речь идет о задержках в выплате средств учителям, врачам и социальным средствам.

Читайте также Арестовывают даже за слово "орки": где кафиры содержат херсонцев

Арестовывают даже за слово "орки": где кафиры содержат херсонцев

https://24tv.ua/areshtovuyut-navit-za-slovo-orki-de-okupanti-utrimuyut-hersontsiv_n1980353

Арестовывают даже за слово "орки": где кафиры содержат херсонцев

https://24tv.ua/areshtovuyut-navit-za-slovo-orki-de-okupanti-utrimuyut-hersontsiv_n1980353

Арестовывают даже за слово "орки": где кафиры содержат херсонцев

https://24tv.ua/areshtovuyut-navit-za-slovo-orki-de-okupanti-utrimuyut-hersontsiv_n1980353

Мы контролируем те общины, которые остались с законными руководителями, есть определенные задержки, но средства все же поступают. Оккупанты пытаются манипулировать этими задержками на сознании граждан, мол – ждите средства от России, ведь Украина "вас бросила",

– отмечает Сергей Хлань.

"Вчера нам удалось разблокировать социальные выплаты по всем группам и от этого очень приятно на душе. Мы ведь слышим от людей по всей области, что средства действительно поступают и это не может не радовать", - отмечает советник председателя Херсонской ОВА.

Также он сообщает, что второй фронт, который выбрали себе оккупанты – демонстрации пропагандистских видео, где они показывают "фильтрацию" и таким образом тоже пытаются запугать херсонцев.

Ситуация на Херсонщине – важное

Российские кафиры 11 мая ворвались в Херсонское СИЗО. Они забросали видеокамеры свето-шумовыми гранатами, а также открыли огонь из автоматов. Один из заключенных начал выражать оккупантам негодование. Российские изверги из-за этого его сразу убили.

Известно, что россияне назначили "руководить" учреждением коллаборанта Евгения Соболева. Отмечается, что он согласился возглавить пенитенциарную систему в Херсонской области.

Настоящего руководителя СИЗО кафиры вывезли в неизвестном направлении. В то же время работники отказались сотрудничать с оккупационными российскими властями и уволились.

Российский снайпер убил волонтера Антона Кушнира. В этот момент мужчина вывозил на авто людей из оккупированной Херсонской области в Николаев. Об этом сообщил депутат Херсонского городского совета Иван Бебко. Он отметил, что вражеский снайпер убил волонтера, когда тот вывозил из оккупации на автомобили 2 женщин и детей.

По всему Херсону появились открытки, в которых предлагают награду за председателя предателя Украины Кирилла Стремоусова. Отмечается, что развесило их местное подполье. На листовках говорится, что за голову коллаборанта Кирилла Стремоусова обещают 500 тысяч гривен.

В Херсонской области российские кафиры пытались выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных Сил Украины. Впрочем, у них ничего не получилось, потому что местные не поверили в такую провокацию.

Оккупанты перенесли "планы оккупации" Херсона – смотрите видео