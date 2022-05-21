Окрім цього, вони активно заміновують мости. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.
Важливо Росіяни обстрілюють і військових, і мирних по 70 разів за добу: поточна ситуація на Півдні
Замінували мости через Інгулець
За його словами, російські військові фактично припинили пропуск і перевізників, які здійснювали комерційні рейси; і волонтерів, які намагалися завезти на Херсонщину критично важливі товари, зокрема медичні засоби.
Окупанти замінували мости через Інгулець. Річка стає лінією фронту – вздовж від села Іванівка біля Високопілля і до Снігурівки,
– зауважив Молчанов.
Він пояснив, що так загарбники розтягнули лінію фронту. Її активно мінують, розставляють свої блокпости.
Молчанов розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео
"Більша частина присутніх окупантів стоїть на блокпостах, а не на лінії фронту, займаються окупаційною службою, контролем місцевого населення, але не обороною", – сказав активіст.
Якість цих окупантів, як він відзначив, доволі низька – це переважно мобілізовані бойовики, погано озброєні.
ЗСУ не буде складно розправитися
Попри мінування, інженерні укріплення, якщо Україна здобуде перевагу в артилерії, засобах коригування артилерійського вогню, то розправитися з ними буде нескладно на тих дорогах.
Наступ, звичайно, буде повільним – через потребу розмінування. Окупанти мінують не лише берега Інгульця й мости, а й польові дороги,
– пояснив волонтер.
Він зауважив, Україна зможе знищити всіх загарбників, які окупувалися, коли їй поставлять необхідну кількість артилерії для ефективних наступів.
Окупанти перешкоджають ЗСУ на Херсонщині
- Ворог замінував міст в районі села Давидів Брід Бериславського району. Це окупанти роблять задля того, аби перешкодити нашим військовим.
- Окрім цього, окупанти продовжують інженерні роботи, аби обладнати другу лінію оборони. Про це мовиться у зведенні Генштабу ЗСУ за 20 травня.
- Російські військові намагаються утримати зайняті рубежі, ведуть розвідку та сконцентровані на логістичному забезпеченні підрозділів.
Варто переглянути – окупанти бояться херсонців, тому ходять групами: дивіться відео