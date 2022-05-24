Как сообщили в ОК "Юг", в Николаевской и Херсонской областях враг обустраивает оборонительные рубежи и не пытается продвигаться.
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Военная база рашистов в Херсонской области
Российские кафиры продолжают административно-полицейский террор на временно оккупированных территориях. Коллаборанты, сотрудничающие с оккупационной самопровозглашенной властью, начали бояться наказания за предательство Украины.
Колаборанты от самопровозглашенной власти, опасаясь за свою предательскую судьбу, призывают "мощного брата" разместить на Херсонщине военную базу рашистов,
– сообщили в ОК "Юг".
Как отметили в командовании, в Николаевской и Херсонской захватчики открывают артиллерийско-минометный огонь. Им рашисты накрывают украинские позиции и мирные населенные пункты.
По информации Оперативного командования "Юг", от ряда сел, пока находящихся не под контролем Украины, остались только руины.
Какая ситуация в Черном море
В командовании "Юг" отчитались также о ситуации в Черном море, по состоянию на 24 мая. Там отметили, что в корабельной группировке перемен не произошло.
Под угрозой ракетных ударов с моря Украину держит 2 ракетных корабля, подтверждено присутствие и десантных судов,
– подчеркнули в ОК "Юг".
Впрочем, там добавили, что ситуация в Одесской области под контролем сил обороны Украины.
Оперативное командование "Юг" отчиталось о ситуации на фронте: смотрите видео
Какая ситуация в Херсонской области: важные новости
- Город Херсон находится под российской оккупацией. Российские кафиры там уничтожают украинскую символику . Вместо этого они устанавливают советские знаки.
- Кроме того, в самом городе и области часто раздаются взрывы.
- В то же время купанты усиливают информационные атаки, чтобы херсонцы отчаялись в украинских властях.
- Например, как рассказал советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань, россияне намеренно задерживают выплату денег учителям, врачам и социальным рабочим.
- Напомним, ранее стало известно, что российские войска стремятся выйти на административные границы Херсонской области, так что бои на этом направлении могут еще продолжаться .
- Впрочем, Оккупанты готовятся к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины, в том числе и на Херсонщине. Российские захватчики пытаются укрепляться. Кроме того, они активно заменяют мосты.