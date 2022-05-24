Об этом рассказал советник главы министра внутренних дел Виктор Андрусов. По его словам, на войне очень простое правило – не попадать в окружение.

Внимание В Херсоне над железнодорожным вокзалом неизвестные установили украинский флаг

Как только мы окружим Херсон, или как только будет угроза этого окружения, то решисты оттуда будут очень быстро убегать,

– объяснил Андрусов.

То есть, как он добавил, какой-либо мотивации у российских оккупационных войск "стоять насмерть" до последнего за захваченные населенные пункты - нет "от слова вообще".

"Итак, если мы будем осуществлять эффективные контратаки, если западное оружие уже будет на поле боя, то мы будем наносить так называемые рассекающие удары, осуществлять "котлы" и окружение", - добавил он.

В конце концов у захватчиков не останется больше вариантов, кроме того, как отступать.

Россияне будут очень быстро убегать из Херсона: смотрите видео

Какая ситуация в Херсонской области