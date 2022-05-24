Об этом рассказал советник главы министра внутренних дел Виктор Андрусов. По его словам, на войне очень простое правило – не попадать в окружение.
Внимание В Херсоне над железнодорожным вокзалом неизвестные установили украинский флаг
Как только мы окружим Херсон, или как только будет угроза этого окружения, то решисты оттуда будут очень быстро убегать,
– объяснил Андрусов.
То есть, как он добавил, какой-либо мотивации у российских оккупационных войск "стоять насмерть" до последнего за захваченные населенные пункты - нет "от слова вообще".
"Итак, если мы будем осуществлять эффективные контратаки, если западное оружие уже будет на поле боя, то мы будем наносить так называемые рассекающие удары, осуществлять "котлы" и окружение", - добавил он.
В конце концов у захватчиков не останется больше вариантов, кроме того, как отступать.
Россияне будут очень быстро убегать из Херсона: смотрите видео
Какая ситуация в Херсонской области
- Оккупанты усиливают информационные атаки на херсонцев, чтобы те отчаялись в украинских властях. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что россияне намеренно задерживают выплату денег учителям, врачам и социальным рабочим.
- Российские войска стремятся выйти на административные границы Херсонской области, поэтому бои в этом направлении могут продолжаться .
- Захватчики ворвались в помещение работника Общественного в Херсоне и похитили его . Дверь квартиры была выбита, а вещи и мебель – разбросаны.
- 11 мая ордынцы ворвались в Херсонское СИЗО. Кафиры забросали видеокамеры свето-шумовыми гранатами, а также открыли огонь из автоматов. Один из заключенных начал выражать негодование. Российские изверги из-за этого его сразу убили.
- Оккупанты готовятся к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины, в том числе и на Херсонщине. Российские захватчики пытаются укрепляться. Кроме того, они активно заменяют мосты.
- Между тем, во временно оккупированном Херсоне неизвестные установили флаг Украины на железнодорожном вокзале. В "Укрзализныце" допустили, что к этому может быть причастно партизанское движение.