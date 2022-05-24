Про це 24 каналу розповів радник глави міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. За його словами, на війні є дуже просте правило – не потрапляти в оточення.

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Як тільки ми оточимо Херсон, або як тільки буде загроза цього оточення, то рашисти звідти будуть дуже швидко втікати,

– пояснив Андрусів.

Тобто, як він додав, якоїсь мотивації в російських окупаційних військ "стояти на смерть" до останнього за захоплені населені пункти – немає "від слова взагалі".

"Тож якщо ми будемо здійснювати ефективні контратаки, якщо західна зброя вже буде на полі бою, то ми будемо завдавати так звані розсікаючі удари, здійснювати "котли" та оточення", – додав він.

Зрештою, у загарбників не залишиться більше варіантів, окрім того, як відступати.

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