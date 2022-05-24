Про це 24 каналу розповів радник глави міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. За його словами, на війні є дуже просте правило – не потрапляти в оточення.
Увага У Херсоні над залізничним вокзалом невідомі встановили український прапор
Як тільки ми оточимо Херсон, або як тільки буде загроза цього оточення, то рашисти звідти будуть дуже швидко втікати,
– пояснив Андрусів.
Тобто, як він додав, якоїсь мотивації в російських окупаційних військ "стояти на смерть" до останнього за захоплені населені пункти – немає "від слова взагалі".
"Тож якщо ми будемо здійснювати ефективні контратаки, якщо західна зброя вже буде на полі бою, то ми будемо завдавати так звані розсікаючі удари, здійснювати "котли" та оточення", – додав він.
Зрештою, у загарбників не залишиться більше варіантів, окрім того, як відступати.
Росіяни дуже швидко втікатимуть з Херсона: дивіться відео
Яка ситуація на Херсонщині
- Окупанти посилюють інформаційні атаки на херсонців, аби ті зневірились в українській владі. Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що росіяни навмисне затримують виплату грошей вчителям, лікарям та соціальним робітникам.
- Російські війська прагнуть вийти на адміністративні кордони Херсонської області, тому бої на цьому напрямку можуть ще тривати.
- Загарбники увірвались в помешкання працівника Суспільного в Херсоні та викрали його. Двері квартири були вибиті, а речі та меблі – розкидані.
- 11 травня ординці увірвались до Херсонського СІЗО. Окупанти закидали відеокамери світло-шумовими гранатами, а також відкрили вогонь з автоматів. Один з ув'язнених почав висловлювати обурення. Російські нелюди через це його одразу вбили.
- Окупанти готуються до контрнаступу Збройних Сил України, зокрема і на Херсонщині. Російські загарбники намагаються укріплюватися. Окрім цього, вони активно заміновують мости.
- Тим часом у тимчасово окупованому Херсоні невідомі встановили прапор України на залізничному вокзалі. В "Укрзалізниці" припустили, що до цього може бути причетний партизанський рух.