Двері квартири, де жив Воронцов, вибили. Речі та меблі були розкидані. Про це розповів член правління НСТУ Дмитро Козлов в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

До теми Окупанти викрали співробітника Суспільного Олексія Воронцова

Що відомо про зникнення

Зникли також документи та одяг інженера. Рідні Олексія не знають, де він зараз перебуває. Вимог окупанти наразі не висували.

Козлов також повідомив, що приміщення херсонської філії Суспільного захопили. Окупанти намагались знайти особисті дані працівників. Від 2 березня журналісти працюють віддалено.

Ми розуміємо, що будь-хто, хто перебуває на окупованій території, ризикує,

– додав Козлов.

Суспільний мовник звернувся до української влади та міжнародної громадськості із закликом сприяти поверненню Воронцова.

Інші випадки викрадення людей

У Херсонській ОВА повідомляють, що окупанти забирають людей на блокпостах чи навіть з їхніх будинків. Випадки викрадення мирних жителів у Херсоні є постійно. При цьому виїхати з міста зараз неможливо. Наприклад, 17 травня російські військові з "Градів" розстріляли колону цивільних автомобілів поблизу села Давидів Брід. Люди просто намагались евакуюватись до Кривого Рогу.

11 травня на Херсонщині загарбники викрали ексдепутата обласної ради Віктора Помазнюка. У міській територіальній громаді зазначають, що чоловіка можуть тримати у відділку поліції в Новій Каховці.

Окупанти вдерлись до помешкання сільського голови Чорнобаївки Ігоря Дударя. Росіяни пошкодили майно та, імовірно, завдали тілесних ушкоджень чоловіку. З 2 травня він перебуває у тяжкому стані в лікарні.

30 квітня окупанти взяли в полон Галину Кучер – співробітницю краєзнавчого музею у Мелітополі. Вдома в неї залишилась лежача матір, за якою треба доглядати.

У Новій Каховці 19 квітня російські військові вкрали депутата міської ради Ігоря Протоковило. Окупанти також забрали його з власного будинку.

30 квітня повідомили про викрадення старости села Зміївки Миколи Курівчака.

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