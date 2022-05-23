Мовиться про меморіал на алеї Героїв незалежної України. Невдовзі після цього варварського інциденту в мережі оприлюднили відео моменту, коли він трапився. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації в соцмережах.

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Знадобився бойовий БТР

Для того, щоб здерти кількаметровий тризуб, туди пригнали бронетранспортер. До нього причепили трос і почали тягнути.

Слід зауважити, що пропагандисти Кремля вже тривалий час розповідають, як жителі Херсона нібито радіють "деукраїнізації". Проте на записі чомусь немає жодного радісного вигуку чи груп любителів "русского міра".

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Раніше там вже відбувалося схоже

11 квітня місцеве видання "Мост" написало, що невідомі розтрощили цей меморіал на вулиці Перекопській. Руйнування було потрібним для пропаганди. Про це свідчить той факт, що відео події оприлюднили в пропагандистських ресурсах.

На ньому група людей спершу зірвала прапор Євросоюзу, а потім почала нищити фото. Вони зривали портрети Герої Небесної сотні та загиблих у російсько-українській війні. Цим ганебним оскверненням займалися кілька чоловіків схожих на працівників силових структур і приблизно 5 цивільних.

Руйнування меморіалу в Херсоні 11 квітня / Скриншоти "Мост"