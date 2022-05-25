Какие разрушения россияне нанесли зеленой энергетике Херсонщины

По состоянию на конец мая большинство солнечных и ветровых электростанций в Херсонской области повреждены в результате боевых действий. Или их остановили на неопределенный срок.

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Сильно пострадало предприятие "Сивашэнергопром", которое на берегу Сиваша построило крупнейшую в области ветровую электростанцию. Она состояла из 63 гигантских ветряков суммарной мощностью 250 мегаватт.

Операционный директор предприятия Андрей Немчина рассказал, что в первый же день активных боевых действий кафиры прямым попаданием снаряда разбили одну из турбин. Также повреждения получила трансформаторная подстанция, а охранника госпитализировали с осколочным ранением руки. Поэтому ВЭТ пришлось остановить, а персонал – эвакуировать. С этого времени станция не работает.

Заметим, что этот проект был дорогим. В него инвестировал деньги Европейский банк реконструкции и развития, а также частные иностранные инвесторы.

Не работает сейчас и ВЭС "Виндкрафт-Чаплинка", которая входит в состав ветропарка "Виндкрафт-Украина" на 140 мегаватт. В строительство этого ветропарка инвестировали около 60 миллионов евро.

ВЭТ разграбили мародеры

По словам главы Присивашской территориальной общины Сергея Клищевского, "Сивашэнергопром" посетили мародеры. Они разграбили административное здание.

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Кафиры избили солнечные панели

Разрушения испытали и десятки солнечных электростанций на Херсонщине. Кафиры избили панели во время обстрелов или разворовали их. Пока масштабы убытков подсчитать невозможно. Это будет делать уже после войны.

Почему в Херсонской области развивали зеленую энергетику

Регион рассматривали как идеальную площадку для использования источников возобновляемой энергии. Все потому, что солнечных дней на Херсонщине в течение года достаточно много. Скорость ветра на Присывашье достигает 13,5 метров в секунду. Поэтому крылья ветряков практически не останавливаются.

Обратите внимание! Сейчас российские кафиры блокируют выезды из Херсона. Они не дают местным жителям уехать на подконтрольную Украине территорию. У людей есть только одна дорога – во временно оккупированный Крым.

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