Оккупанты полным ходом пытаются организовать образовательный процесс на предстоящий учебный год. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

Важно Это настоящая Буча, – активист из Херсона рассказал, что происходит в оккупированных селах

Образование под дулом автоматов

Россияне пытаются склонять к сотрудничеству учителей и преподавателей, а также проводить родительское собрание. Такое общение всегда происходит фактически под дулами автоматов, но местные педагоги в большинстве своем не соглашаются работать с оккупантами.

Россияне уже подсчитали, сколько учителей никуда не уехали и готовы продолжать работать в учебных заведениях. Поняли, что существует критический недостаток педагогов в школах.

Поэтому россияне решили привезти на Херсонщину студентов-педагогов из Новосибирска. Им предлагают выплату 7 тысяч рублей в сутки, оплату проезда и проживания. Хотят, чтобы те преподавали в херсонских школах.

Обратите внимание! Кафиры прибегают и к другим "замещениям" учителей на Херсонщине. Назначают кого угодно. Например, новым директором Херсонского областного музыкально-драматического театра стал работник учреждения Валерий Шелудько , ранее бывший охранником.

ВСУ продвигаются в Херсонской области

ВСУ наступают в Херсонской области, они продвигаются в областной центр с нескольких сторон. Оккупанты строят в промышленных районах оборонные укрепления. Они готовятся к уличным боям, потому что понимают, что наступление украинской армии им не остановить.

На Херсонщине активизировалось партизанское движение . Недавно партизаны взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Соболева, который перешел на сторону оккупантов во время полномасштабного вторжения. Впоследствии взорвали машину гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева. По предварительной информации, сам коллаборант не пострадал.

Заместитель Херсонской военной администрации Сергей Хлань отметил, что главная задача ВСУ и партизан – вытеснить кафиров из Херсона фактически без боя, чтобы уменьшить количество разрушений и обстрелов в самом городе.

В городе активисты оставляют надписи "Херсон – это Украина" , напоминая местным, что вскоре оккупантов выгонят.

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