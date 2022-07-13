В Запорожской областной военной администрации сообщили , что сейчас количество таких беглецов насчитывает уже около 60 человек. Отмечается, что они прячутся по подвалам и брошенным зданиям и ищут, как вернуться в Россию.

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Оккупанты массово дезертируют

Такую информацию для 24 канала прокомментировал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что уже известно о нескольких случаях дезертирства российских оккупантов на территории Запорожской области.

В частности, корреспондент рассказал, что недавно сообщали о коллективной группе дезертиров из 30 человек, сбежавших из временно оккупированной Михайловки. По его словам, после этого случая прислали фсбшников, которые начали работать с личным составом и искать дезертиров.

Испугались ударов ВСУ

Журналист отметил, что сейчас Вооруженные Силы Украины очень активизировали обстрелы. В частности, навели страх на кафиров после ударов по Мелитопольскому аэродрому, где была база россиян, и серии попаданий в городе Токмак.

Как подчеркнул корреспондент, российские оккупанты просто испугались. Он отметил, что после первых же боев, захватчики воюют не за Россию и не против Украины, а за то, чтобы просто выжить.

Оккупанты начали бежать и прятаться, когда увидели, что реактивная и ствольная артиллерия (ВСУ – 24 канал) бьет. И что никаких денег здесь не заработаешь, а только поедешь в полиэтиленовом мешке домой, – подчеркнул журналист.

Количество дезертиров будет только увеличиваться

В то же время, корреспондент отметил, что случаи дезертирства российских захватчиков распространены не только на оккупированных территориях Запорожья, но и по всей линии фронта. В частности, проблемы с уходящими с поля боя российскими военными есть и в Луганской и Донецкой областях.

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"Думаю, что с более интенсивным использованием нашими ВСУ артиллерии – такие проблемы у врага будут увеличиваться", – подчеркнул корреспондент.

Корреспондент рассказал о российских дезертирах в Запорожье: смотрите видео



Дезертирство кафиров: последние новости