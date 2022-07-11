Последние 4 месяца в Мелитополе было относительно спокойно. захватчики стали чувствовать себя "как дома" и надеялись, мол, так будет и впредь. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров, передает 24 канал.

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Дезертирство у россиян набирает обороты

Федоров отметил, что усилилось движение сопротивления, в частности, партизаны. Появились первые колокольчики о возвращении ВСУ.

Конечно, оккупанты свереют. Они не готовы воевать. Дезертирство идет полным ходом,

– подчеркнул городской глава.

Он привел пример, что в Акимовке 60 россиян покинули свои позиции, потому что боятся воевать.

Зеленский приказал деоккупировать Юг

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать часть Юга. Он поручил отвоевать военным путем, прежде всего, эти регионы, потому что именно они имеют жизненно важное значение для экономики Украины. Однако борьба за другие области не прекратится.

Кстати, у ВСУ уже есть существенные достижения на этом направлении. 10 июля они нанесли удар по пункту управления росгвардии возле Херсона и уничтожили еще 4 состава россиян.

В американском Институте изучения войны сообщали, что российские силы на Юге испытывают ощутимые проблемы с логистикой и запасами ракет.

При контрнаступлении ВСУ может возникнуть опасность и для мирных украинцев. Все из-за подлости оккупантов, которые могут использовать людей как "живой щит". Поэтому местных призывают эвакуироваться или готовить укрытия.

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