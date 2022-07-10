россияне на Юге сосредоточены на обороне занятых позиций. Это может означать, что им не хватает материального и технического обеспечения. Об этом сообщили в Институте изучения войны 9 июля.

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оккупантам не хватает ракет

Российские силы продолжают модифицировать свои системы противовоздушной обороны С-300 для ударов по наземным целям. Это может свидетельствовать о том, что российские силы на южной оси сталкиваются с нехваткой ракет.

– говорится в сообщении.

9 июля оккупанты провели неудачную разведку на северо-западе Херсонской области на границе Херсон – Днепропетровщина. ВСУ остановили ее в Княжечке и Ольгино.

Украинские войска нанесли удар по российскому составу боеприпасов в международном аэропорту "Херсон" в Чернобаевке в тот же день.

Основное от Института изучение войны

оккупанты штурмовали район северо-западнее Славянска и вели наступление к востоку от Северска из района Лисичанска. Все старания напрасны.

россияне продолжают локально атаковать северо-запад от Харькова, вероятно, пытаясь защитить российские свои линии связи в этом районе.

захватчики продолжали выдвигать условия для аннексии Донбасса, Харьковской области и юга Украины.

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