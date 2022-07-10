росіяни на Півдні зосереджені на обороні зайнятих позицій. Це може означати те, що їм не вистачає матеріального та технічного забезпечення. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни 9 липня.

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окупантам не вистачає ракет

російські сили продовжують модифікувати свої системи протиповітряної оборони С-300 для ударів по наземних цілях. Це може свідчити про те, що російські сили на південній осі стикаються з нестачею ракет,

– мовиться в повідомленні.

9 липня окупанти здійснили невдалу розвідку на північному заході Херсонської області на кордоні Херсон – Дніпропетровщина. ЗСУ зупинили її в Князівці та Ольгиному.

Українські війська завдали удару по російському складу боєприпасів у міжнародному аеропорту "Херсон" у Чорнобаївці того ж дня.

Основне від Інституту вивчення війни

окупанти штурмували район на північний захід від Слов'янська та вели наступ на схід від Сіверська з району Лисичанська. Усі старання марні.

росіяни продовжують локально атакувати північний захід від Харкова, ймовірно, намагаючись захистити російські свої лінії зв’язку у цьому районі.

загарбники продовжували висувати умови для анексії Донбасу, Харківської області та півдня України.

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