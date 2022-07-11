Останні 4 місяці у Мелітополі було відносно спокійно. загарбники стали відчувати себе "як вдома" та надіялись, мовляв, так буде й надалі. Про це розповів мер міста Іван Федоров, передає 24 канал.

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Дезертирство у росіян набирає обертів

Федоров зауважив, що посилився рух супротиву, зокрема, партизани. З'явились перші дзвіночки про повернення ЗСУ.

Звичайно, окупанти звіріють. Вони не готові воювати. Дезертирство йде повним ходом,

– наголосив міський голова.

Він навів приклад, що в Якимівці 60 росіян покинули свої позиції, тому що бояться воювати.

Зеленський дав наказ деокупувати Південь

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що президент Володимир Зеленський дав наказ військовим деокупувати частину Півдня. Він доручив відвоювати військовим шляхом передусім ці регіони, бо саме вони мають життєво важливе значення для економіки України. Однак боротьба за інші області не зупиниться.

До речі, ЗСУ вже мають суттєві здобутки на цьому напрямку. 10 липня вони завдали удару по пункту управління росгвардії біля Херсона та знищили ще 4 склади росіян.

В американському Інституті вивчення війни повідомляли, що російські сили на Півдні мають відчутні проблеми з логістикою та запасами ракет.

Під час контрнаступу ЗСУ може виникнути небезпека й для мирних українців. Все через підлість окупантів, які можуть використати людей як "живий щит". Тому місцевих закликають евакуюватись або готувати укриття.

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