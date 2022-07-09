Загарбники не збираються просто так покидати зайняті території. Ворог будує рубежі оборони, щоправда, робить це як завжди підло.

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Ворог готується до оборони в Мелітополі

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, російські окупанти не збираються відходи з міста. Радше навпаки – вони перетворили його на свою військову базу.

Окупанти зробили з Мелітополя військову базу. Розмістили військову техніку поблизу житлових кварталів. На території садів розміщено артилерійські системи та ППО,

– розповів Федоров.

Намагання прикритися мирними мешканцями – одна з улюблених тактик російських окупантів. Вони знають, що відважні ЗСУ ніколи не будуть вести обстрілів, які можуть наражати на небезпеку цивільних, тому будують свою оборону серед житлових будинків.

Відсутність газу у місті

Також Федоров розповів, що окупанти пошкодили магістральний газопровід у районі Полог. Без газу залишились мешканці Мелітопольського, Василівського, Пологівського та частини Приморського районів.

Українці багато разів намагалися встановити режим тиші та провести ремонт газопроводу, але окупанти не дають цього зробити. Росіяни завжди робили все для того, щоб максимально погіршити гуманітарну ситуацію та зламати опір населення.

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