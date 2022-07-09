Про це 9 липня повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Також він озвучив деталі, коли підсумовував міністерську зустріч країн-членів G20.

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На що підуть 368 мільйонів підтримки від США

Очільник Держдепу уточнив, що грошова допомога – лише частина виділеної суми. Також мовиться про різні види підтримки, які в загальній сумі стільки вартуватимуть.

Яку саме допомогу нададуть:

підтримку у вигляді їжі та питної води;

екстрена медична допомога;

забезпечення притулків;

координація з гуманітарними організаціями, які допомагають громадянам України.

Наша відданість народу України рішуча. Сполучені Штати надають майже 368 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни Росії,

– повідомив Блінкен.

Напередодні виділили додаткову військову підтримку

За день до цього президент США Джозеф Байден підписав указ про надання Україні нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Зокрема, там мовилося про більшу кількість установок HIMARS. Тепер в наших захисників їх буде вже 12 одиниць.

Проте також у пакет увійшло озброєння, яке раніше ще не надавали. А саме 155-міліметрові гаубиці з новітніми боєприпасами підвищеної точності. Детально про ці боєприпаси говорять небагато, оскільки інформація засекречена. Проте в Пентагоні зазначили, що це дозволить ЗСУ ще краще вражати ворожі цілі.

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