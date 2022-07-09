Об этом 9 июля сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Также он озвучил детали, когда подытожил министерскую встречу стран-членов G20.

Глава Госдепа уточнил, что денежная помощь – лишь часть выделенной суммы. Также говорится о разных видах поддержки, которые в общей сумме столько будут стоить.

Какую именно помощь предоставят:

поддержка в виде еды и питьевой воды;

экстренная медицинская помощь;

обеспечение приютов;

координация с гуманитарными организациями, которые помогают гражданам Украины.

Наша преданность народу Украины решительная. Соединенные Штаты предоставляют почти 368 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны россии,

– сообщил Блинкен.