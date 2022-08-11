Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він каже, що такі події, як вибухи в Криму, працюють краще, ніж якісь правові норми для росіян.

До теми "Ми давно чекали": Ташева розповіла, як кримчани відреагували на вибухи в Новофедорівці

На його думку, тепер кримчани чекають подібних подій, як було 9 серпня з військовим аеродромом в Новофедорівці, але вже у Севастополі, де базуються військові кораблі чорноморського флоту росії.

Ну і Кримський міст через Керченську протоку, яким щоденно вночі перекидуються війська та техніка в окупований Крим, а звідти – в Херсонську та Запорізькі області, де вбивають наших громадян. Цей міст теж чекає своїх ракет,

– наголосив Чубаров.

Він каже, що деякі його колеги кажуть, щоб ЗСУ не поспішали, щоб більшість росіяни виїхали через міст, а потім вже туди прилетіли ракети.

"Але всі ті, близько мільйона людей, які незаконно поселилися в Криму, усвідомлюють, що вони не просто чужі на нашій землі, а є співучасниками міжнародного злочину", – вважає Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу запевнив, що навіть без Кримського мосту росіяни знайдуть якісь дірку, щоб якнайшвидше звідти втекти. Він наголосив, що хто б що не казав, але напрямок вже зрозумілий – шлях до звільнення Криму від російської окупації.

До слова, про атаку по цьому мосту не припинили говорити й зараз, але військові експерти зазначають, що насправді зараз існують більш важливі цілі.

Міст через Керченськ протоку чекає своїх ракет, – Чубаров: відео



Що відомо про вибухи в Криму: коротко

9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна" на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Мовилось про військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму. Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру повилітали.

Проте окупанти почали вигадувати численні версії різних причин, які могли б пояснити вибухи та густий дим. Врешті пояснили це порушенням пожежної безпеки.

Відео до теми – з'явилися нові кадри наслідків вибухів у Криму