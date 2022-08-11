Про це 24 каналу розказала постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева. Вона запевнила, що чула від українців, які вірять у найближчу деокупацію Криму, лише схвальні відгуки з коментарями про те, що подібних подій чекали вже давно.

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Ташева зауважила, що росіяни нарешті побачили, що зараз щодня відбувається на материковій частині України, проти якої росія розгорнула повномасштабну війну.

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Як пояснила представниця президента України у Криму, не менш важливою є реакція на вибухи й самопроголошеної "влади" Криму, зокрема так званого "керманича" сєргєя аксьонова. За словами Ташевої, він заявив, що Україна не спроможна на такі дії, тож насправді "хлопки" на аеродромі трапилися через необережність росіян. Також він говорив, що вони захистять Крим і людей, які живуть на окупованій території, та ще й виплачуватимуть постраждалим якісь компенсації.

Для нас ці російські наративи свідчать про те, що їхні спроможності для захисту Криму обмежені, ППО фактично не працює,

– пояснила Ташева.

Вона наголосила, що протягом 8 років після анексії Криму людям, які підтримували російську пропаганду чи дії загарбників проти України, говорили, що їм немає чого боятися, адже росіяни їх захистять. Насамперед вони апелювали тим, що весь цей час у Криму "нєт вайни".

"Насправді Крим завжди був втягнутий у війну, просто тоді були зовсім інші виміри цієї війни. Зараз, після повномасштабного вторгнення росії, Крим ще більше втягнутий у війну, і якщо раніше він був у тиловій зоні, то зараз видно, що Крим став ареною для здійснення мілітарних заходів", – підсумувала представниця президента України у Криму.

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