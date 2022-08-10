Про це 24 каналу розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби – Еміне Джапарова. Вона каже, що росія через репресії змушує людей в Криму мовчати.

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За її словами, зараз такі "зачистки" збільшилися та посилилися.

Коли тисячі українців варварським чином вбивають, межа цінності життя людини для росін зникла. Звісно, це впливає і на те, як поводяться з нашими громадянами на окупованих територіях, тим більше, з тими сміливцями, які висловлюють проукраїнську позицію,

– запевнила Джапарова.

Вона наголосила, що кримські татари також зазнають переслідувань через історичний контекст.

"Адже росія давно світові "продала" історію про те, що крим - це істинно російська земля, і власне їй заважають кримські татари зі своєю історією. росія хоче знищити слід кримських татар", – каже Джапарова.

Заступниця Кулеби наголосила, що стосовно українців в анексованому Криму така ж ситуація – росія хворобливо вважає, що "Україна не має права на життя".

Тому така політика репресій впроваджувалася росією сотнями років. Наші дипломатичні відомства намагається пояснити цей історичний контекст міжнародним партнерам, – додала вона.

Ситуація в окупованому Криму: останні новини

Крим очікує на деокупацію. Адже після 24 лютого у ньому прокотилася хвиля антивоєнних протестів, яка триває досі. Орієнтовано вже було понад 100 випадків протестів у Криму.

9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна". Згодом стало відомо, що вибухи пролунали на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Мовилось про військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Водночас у росії розпочалася істерика через те, що Україна прагне повернути Крим, який росіяни захопили у 2014 році. У кремлі вирішили посити заходи безпеки на анексованому півострові.

Наляканий успіхами ЗСУ мєдвєдєв заявив, що у разі удару по Криму, "Україну чекатиме судний день". Яким чином росіяни збираються його влаштувати – він не розповів.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що російські окупанти дуже переживають через зброю, яку наші героїчні ЗСУ отримують від партнерів. Вони активно посилюють захист Кримського мосту, адже у разі атаки по ньому вони будуть відрізані від основного каналу забезпечення.

Росіяни продовжують проводити ганебну політику мілітаризації дітей на території окупованого Криму. Малечі у дитсадочках нав'язують ідеологію боротьби з нацистами на прикладі України.

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