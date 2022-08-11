Об этом 24 канала рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева. Она заверила, что слышала от украинцев, верящих в близкую деоккупацию Крыма, лишь положительные отзывы с комментариями о том, что подобных событий ждали уже давно.

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Ташева отметила, что россияне наконец-то увидели, что сейчас ежедневно происходит на материковой части Украины, против которой россия развернула полномасштабную войну.

Как отреагировала самопровозглашенная "администрация Крыма"

Как пояснила представительница президента Украины в Крыму, не менее важна реакция на взрывы и самопровозглашенной "власти" Крыма, в частности так называемого "руководителя" Сергея Аксенова. По словам Ташевой, он заявил, что Украина не способна на такие действия, поэтому на самом деле "хлопки" на аэродроме случились по неосторожности россиян. Также он говорил, что они защитят Крым и людей, живущих на оккупированной территории, и еще будут выплачивать пострадавшим какие-то компенсации.

Для нас эти российские нарративы свидетельствуют о том, что их возможности для защиты Крыма ограничены, ПВО фактически не работает,

– объяснила Ташева.

Она отметила, что в течение 8 лет после аннексии Крыма людям, поддерживавшим российскую пропаганду или действия захватчиков против Украины, говорили, что им нечего бояться, ведь россияне их защитят. В первую очередь они апеллировали к тому, что все это время в Крыму нет войны.

"На самом деле Крым всегда был втянут в войну, просто тогда были совсем другие измерения этой войны. Сейчас, после полномасштабного вторжения россии, Крым еще больше втянут в войну, и если раньше он был в тыловой зоне, то сейчас видно, что Крым стал ареной для осуществление милитарных мероприятий", – подытожила представительница президента Украины в Крыму.

Тамила Ташева рассказала о ситуации в Крыму: смотрите видео

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