россияне массово бегут из Крыма

Крымские пляжи, на которых были слышны взрывы и видны тучи черного дыма, опустели сразу после "хлопков". Тогда же появились и пробки из автомобилей – люди массово бежали с места событий. Об этом 24 каналу рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

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Следует заметить, что истерия не закончилась, когда взрывы стихли, а лишь набрала обороты. За сутки появились десятки объявлений о продаже квартир в населенных пунктах Крыма. Их готовы продавать за небольшие в долларовом эквиваленте деньги и даже обменивать на машины.

Как рассказала Тамила Ташева, сейчас действительно можно наблюдать массовый выезд людей через Керченский мост. Есть несколько причин того, что появились огромные пробки и одна из них – это то, что определенная часть людей испугалась взрывов и их возможного продолжения, и решила бежать. Кроме того, в Новофедоровке и, вероятно, по пути к Крымскому мосту есть блокпосты, прохождение которых замедляет движение и создает дополнительную нагрузку.

возвращение Крыма под контроль Украины все ближе

Мы понимаем, что они будут выезжать, если не вчера, сегодня или завтра, через некоторое время, когда мы освободим территорию временно оккупированного Крымского полуострова. У нас на этот счет нет никаких сомнений,

– констатировала она.

Ташева согласилась со словами президента Зеленского, который в вечернем обращении 9 августа отметил, что хоть мы и не знаем, когда Крым вернется под контроль Украины, но точно за него будем бороться.

"Я уверена, что этот процесс будет намного быстрее, чем мы представляли еще полгода или год назад, когда проводили первую Крымскую платформу. Но сомнений у нас нет, мы боремся за все наши территории и наших людей", – подытожила постоянная представительница президента Украины в АР Крым.

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