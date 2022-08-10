На цьому він наголосив у своєму інтерв'ю. За словами Дмитра Марченка, знищення Кримського моста – не забаганка. Мовиться про один з пунктів, після якого можна говорити про звільнення Криму.

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Чому важливо знищити Кримський міст

Зі слів генерал-майора, зруйнувати Кримський міст надзвичайно важливо. Це дозволить позбавити ворога можливості підвозити резерви. А це означає, що з часом його військо ослабне. Воно й не дивно, адже оперативно перекидати живу силу з території росії вже не вийде.

Крим звільнятимуть військовим шляхом

Слід також розуміти, що Крим ніхто не планує залишати ворогові. Його хочуть повернути до України, адже він і є частиною нашої держави. Водночас наші військові чудово розуміють, що просто так ворог півострів віддавати не буде. Тут потрібні будуть радикальніші способи.

Ми й будемо його звільняти військовим шляхом. Ніхто від нього не відмовлявся. Крим – це Україна, це наша земля, там наші люди, які досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії права прийти, забрати шмат землі і сказати, що "це моє",

– підкреслив він.

Марченко додав, що ЗСУ відвойовуватиме Крим. І те ж наші військові робитимуть з Херсоном, Луганськом, а також Донецьком.

Недостатньо просто натиснути кнопочку

Дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов пояснив, чому не так уже й просто знищити Кримський міст. Передовсім слід розуміти, що однієї ракети буде недостатньо, щоб вивести з ладу цей об'єкт.

Задля ефективної роботи необхідно буде використати безпілотники, авіацію, а також, не виключено, диверсійно-розвідувальні групи. Ясна річ, що основну роль тут відіграють саме далекобійні ракети, але без компонентів, перелічених зверху, реалізувати атаку буде значно складніше. Особливо, якщо мовиться про бажання досягнути результату.

Не варто забувати також і протиповітряну оборону росії. Ті ж самі ракети Точка-У можуть збивати деякі снаряди, випущені HIMARS. Тож у цьому випадку однієї ракети теж буде недостатньо. Її можуть перехопити та знищити. Якщо ж снарядів буде більше, то решта таки зможе влучити у ціль.

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