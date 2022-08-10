Это он подчеркнул в своем интервью. По словам Дмитрия Марченко, уничтожение Крымского моста – не прихоть. Речь идет об одном из пунктов, после которого можно говорить об освобождении Крыма.

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Почему важно уничтожить Крымский мост

По словам генерал-майора, разрушить Крымский мост очень важно. Это позволит лишить врага возможности подвозить резервы. А это значит, что со временем его войско ослабнет. Оно и неудивительно, ведь оперативно перебрасывать живую силу с территории россии уже не получится.

Крым будут освобождать военным путем

Нужно также понимать, что Крым никто не планирует оставлять врагу. Его хотят вернуть Украине, ведь он и есть часть нашего государства. В то же время, наши военные прекрасно понимают, что просто так враг полуостров отдавать не будет. Здесь нужны будут более радикальные способы.

Мы и будем его освобождать военным путем. Никто от него не отказывался. Крым – это Украина, наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал россии права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое",

– подчеркнул он.

Марченко добавил, что ВСУ будет отвоевывать Крым. И то же самое наши военные будут делать с Херсоном, Луганском, а также с Донецком.

Недостаточно просто нажать кнопку

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов объяснил, почему не так уж просто уничтожить Крымский мост. Прежде всего следует понимать, что одной ракеты будет недостаточно, чтобы вывести из строя этот объект.

Для эффективной работы необходимо использовать беспилотники, авиацию, а также, не исключено, диверсионно-разведывательные группы. Понятно, что основную роль здесь играют именно дальнобойные ракеты, но без компонентов, перечисленных ранее, реализовать атаку будет значительно сложнее. Особенно если говорится о желании достичь результата.

Не стоит забывать также и о противовоздушной обороне россии. Те же ракеты "Точка-У" могут сбивать некоторые снаряды, выпущенные HIMARS. Так что в этом случае одной ракеты тоже будет недостаточно. Ее могут перехватить и уничтожить. Если же снарядов будет больше, то остальные все же смогут попасть в цель.

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