Для того чтобы уничтожить мост, нужна сложная и многовекторная операция. Об этом рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

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Одна ракета не справится

По словам специалиста, вопрос крымского моста не решит одна только ракета.

Предстоит задействовать беспилотные аппараты, авиацию, возможно, даже диверсионно-разведывательные группы. Этот вопрос может быть решен, и дальнобойные ракеты должны играть в нем ведущую роль. Но это гораздо сложнее, чем нажать кнопку и уничтожить мост, к сожалению,

– сказал Михайлов.

Кроме того, следует учитывать и тот фактор, что российская противовоздушная оборона, например ракеты Точка-У, может сбивать некоторые ракеты HIMARS. Но они могут перехватить только одну ракету, а остальные долетят и попадут в цель.

Какие ракеты не под силу враждебной ПВО

Исследователь Кирилл Михайлов рассказал, что российская противовоздушная оборона не может сбить ракеты GMLRS.

"Если даже завтра Украина получит ATACMS, в первую очередь нужно будет уничтожить, обезвредить российскую противовоздушную оборону. Ракеты GMLRS на это способны. Мы видели уничтожение российской батареи С-300, уничтожение радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы", – говорит он.

Эксперт считает, что обезвредить российскую противовоздушную оборону можно. По его мнению, это предпосылка для использования баллистической ракеты типа ATACMS. Тогда вся оккупированная территория Украины, в частности, Крым, будет в зоне огневого поражения. Это даст нам очень большие возможности.

крымский мост точно уничтожат

крымский мост, который незаконно построила россия на оккупированный полуостров со своей территории, стал так называемым порталом из ада. Через него россия перекидывает военную технику в Украину. В планах украинских военных разрушить этот мост. Секретарь СНБО Алексей Данилов уверял, что это сделают, как только будет такая задача.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович предполагал, что крымский мост может стать объектом удара украинских военных, как только для этого появится техническая возможность. По его словам, это вполне понятная цель, ведь по мосту происходит снабжение армии агрессора.

Генерал Филипп Бридлав, являвшийся верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, говорил, что именно крымский мост должен быть одной из важных целей для наших военных. По его мнению, нашим ВСУ это по силам.

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