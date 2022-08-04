Для того, щоб знищити міст, потрібна складна та багатовекторна операція. Про це розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

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Одна ракета не впорається

За словами фахівця, питання кримського мосту не вирішить одна лише ракета.

Потрібно буде задіяти безпілотні апарати, авіацію, можливо, навіть диверсійно-розвідувальні групи. Це питання може бути вирішене, і далекобійні ракети мають відігравати у ньому провідну роль. Але це набагато складніше, ніж натиснути кнопку та знищити міст, на жаль,

– сказав Михайлов.

Крім того, треба враховувати й той фактор, що російська протиповітряна оборона, наприклад, ракети Точка-У, може збивати деякі ракети HIMARS. Та вони можуть перехопити тільки одну ракету, а решта таки долетить і влучить у ціль.

Які ракети не під силу ворожій ППО

Дослідник Кирило Михайлов розповів, що російська протиповітряна оборона не може збити ракети GMLRS.

"Якщо навіть завтра Україна отримає ATACMS, насамперед потрібно буде знищити, знешкодити російську протиповітряну оборону. Ракети GMLRS на це здатні. Ми бачили знищення російської батареї С-300, знищення станцій радіолокацій, засобів радіоелектронної боротьби", – каже він.

Експерт вважає, що знешкодити російську протиповітряну оборону можливо. На його думку, це передумова, щоб використати балістичну ракету типу ATACMS. Тоді вся окупована територія України, зокрема Крим, буде у зоні вогневого ураження. Це дасть нам дуже великі можливості.

кримський міст точно знищать

кримський міст, який незаконно збудувала росія до окупованого півострова зі своєї території, став так званим порталом із самого пекла. Через нього росія перекидає військову техніку в Україну. У планах українських військових зруйнувати цей міст. Секретар РНБО Олексій Данілов запевняв, що це зроблять щойно буде таке завдання.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович припускав, що кримський міст може стати об'єктом удару українських військових, як тільки з'явиться для цього технічна можливість. За його словами, це цілком зрозуміла ціль, адже по мосту відбувається постачання армії агресора.

Генерал Філіп Брідлав, котрий був верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі казав, що саме кримський міст повинен бути однією з важливих цілей для наших військових. На його думку, нашим ЗСУ це під силу.

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