У середу 26 квітня в центрі Севастополя пролунав вибух. Найгучнішим він був в центрі міста, проте віддалено його почули навіть жителі північної частини.

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Джерело вибуху наразі невідоме. Але місцеві кореспонденти повідомляють, що звук був схожий на віддалений артилерійський постріл.

Цікаво, що пропагандистські видання тимчасово окупованого Криму взагалі наразі не повідомляють про інцидент. Росіяни вкотре залишили переляканих місцевих жителів без жодної інформації. Тим часом гауляйтери радісно звітують про перехоплення чергового "терориста" у Сімферополі.

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