У середу 26 квітня в центрі Севастополя пролунав вибух. Найгучнішим він був в центрі міста, проте віддалено його почули навіть жителі північної частини.
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У Севастополь прийшла невідома "бавовна"
Джерело вибуху наразі невідоме. Але місцеві кореспонденти повідомляють, що звук був схожий на віддалений артилерійський постріл.
Цікаво, що пропагандистські видання тимчасово окупованого Криму взагалі наразі не повідомляють про інцидент. Росіяни вкотре залишили переляканих місцевих жителів без жодної інформації. Тим часом гауляйтери радісно звітують про перехоплення чергового "терориста" у Сімферополі.
Україна готується до звільнення Криму
- Наразі остаточним фактом є те, що Україна не збирається поступатися тимчасово окупованим Кримом. Це не лише питання принципу, це й питання безпеки. Про це відкрито говорять політично-військове керівництво України та очільник ГУР. Також останнім часом експерти схиляються до думки, що Крим може бути звільнений раніше, ніж Донбас.
- Зокрема полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт й льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що частиною майбутнього контрнаступу ЗСУ може бути й звільнення тимчасово окупованого Кримського півострова. На його думку, з військової точки зору необхідно спочатку знищити ворогів там, а потім переходити до звільнення Донбасу. Адже, як вже показав досвід, росіяни можуть вдарити в тил зі сторони півострова.
- Колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес з цієї ж причини теж вважає, що Крим може бути звільнений раніше, ніж східні частини Донецької та Луганської областей. На його думку, саме ізоляція та звільнення Криму – ключ до деокупації Донбасу.
- Тож на тимчасово окупованому півострові зараз готуються всі. Передусім є ті, які чекають ЗСУ з обіймами – на стінах з'являються проукраїнські символи та графіті. Тим часом окупанти в паніці риють окопи, перекидають техніку й особовий склад до Криму та створюють там фортифікаційні споруди.