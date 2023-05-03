Личности погибшего захватчика в России уделили немало внимания, хотя это выглядит странно на фоне того, что россиянам плевать почти на 200 тысяч ликвидированных захватчиков во время полномасштабного вторжения. Потому эта персона заинтересовала журналистов. И не зря.

Обратите внимание Чтобы продвинуться под Бахмутом, россиянам нужно перепрыгивать свои трупы, – офицер ВСУ

Спецподразделение специалистов по ИПСО: как Жихарев помог обнаружить секретную часть ГРУ

В пропагандистских сюжетах один из чиновников рассказал, что старший брат ликвидированного захватчика вместе с отцом "в командировке" и они оба выполняют "важные задачи". Журналисты начали расследование именно с брата.

Данил Жихарев, как удалось установить, – сотрудник ГРУ в Санкт-Петербурге. И отсиживается он не обойдёт, а в Западном военном округе. Но интереснее то, что через него удалось выйти на воинскую часть 20697, данных о которых в открытом доступе нет. Как удалось установить по символике части – это спецподразделение ГРУ.

Благодаря слитой налоговой базе данных даже удалось установить имена сотрудников этой части и их специальности:

Елизавета Пенькова – пилотологиня;

Валерия Шацкая – международница;

Анастасия Галубицкая – международница;

Наталья Бессмертная – международница;

Михаил Хованский – политолог;

Андрей Подгуйко – психолог;

Андрей Лобурец – психолог;

Юлия Семенова – психологиня;

Татьяна Некрасова – психология;

Галина Смирнова – редактор;

Аксана Бондаренко – разведчица.

Чем могут заниматься международницы, психологи, политология, редактор и разведчица? Информационно-психологические спецоперации. Таким образом журналистам удалось разоблачить секретное подразделение ГРУ, которое занимается информационными манипуляциями. И все благодаря ликвидированному оккупанту.

Оккультист, полковник и преподаватель: регалии отца ликвидированного оккупанта

В открытых источниках журналисты нашли диссертацию Николая Жихарева – отца ликвидированного в Харькове разведчика. Специализация – ИПСО. Также он преподает на кафедре разведки высшей академии русского генштаба, где готовят военных кадровых.

Однако кроме этого он увлекается буддизмом, ездил в Тибет. Но кроме этого он еще маг, психолог и экстрасенс в соул-центре "Место силы" в Санкт-Петербурге. Он зарабатывал деньги на том, что предлагал людям "соленую ванну в изоляции от мира, напоминающую утробу матери". и другие вещи, которые не слишком вяжутся с его военными регалиями.

Больше о секретном подразделении ГРУ и Николая Жихарева в расследовании Телевидение Торонто: смотрите видео